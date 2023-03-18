Terme'de gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna yemek programı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla ilçedeki gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna yemek düzenledi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen programda Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, şehit yakınları ile bir araya geldi.

Kılıç, "Kendilerine minnettar olduğumuz şehit aileleri ve gazi yakınları ile bir arada olmanın gururunu yaşadık." dedi.





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