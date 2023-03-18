Samsun'da liseliler "Çanakkale Destanı" klibi hazırladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde lise öğretmen ve öğrencilerince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Destanı" isimli video klip hazırlandı.

19 Mayıs Anadolu Lisesince "Çanakkale'ye Minnetle" projesi kapsamında hazırlanan klipte, öğretmenler ve öğrenciler tarafından marş seslendirildi.

Samsun'un tarihi ve turistik yerlerinde yapılan çekimlerle hazırlanan klip, okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Okulun müzik öğretmeni Burak Şahin'in bestesini yaptığı, Enver Tekeli'nin sözlerini yazdığı "Çanakkale Destanı" eserinin seslendirilmesine, opera sanatçısı Berkcan Beniç de eşlik etti.

Okul müdürü Birol Kağıt, vatan için canlarını ortaya koyan şehitler ile gazilerin hatıralarını yaşatmak için etkinliğe imza atan tüm öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, "Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve diğer savaşlarda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Şahin, Çanakkale ruhunu öğrencilere hissettirmek ve şehitlerin anısına kalıcı bir eser bırakmak istediklerini kaydetti.





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