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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Osman Ulak ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemiyle ilgili Teğmen Ulak konuşma yaptı.

- Havza

Havza'da İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen program, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından yapıldı.

Törenin ardından ilçe mezarlığı ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için Kur'an- Kerim ve mevlit okundu.

Törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakam Vekili Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve Harun Saat katıldı.

-19 Mayıs

19 Mayıs 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Civelek ve Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

- Alaçam

Alaçam'daki törende Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Nurittin Çelebi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Vekili Tuncay Ocak ile vatandaşlar katıldı.

- Bafra

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yakakent Kaymakamı ve Bafra Kaymakam Vekili Abdüssamed Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin büyük bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Bu şanlı zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanı görevi sırasında canlarını vatanı uğruna seve seve verdiği aziz şehitlerimizin hatırası canlı tutmak ve bizden sonrakilere aktarmak amacıyla şehitler günü olarak kabul edilmiştir." dedi.

Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ender Tiryaki de Çanakkale'yi Çanakkale yapanın gelenleri karşılayan asil ruh olduğunu vurgulayarak, "Uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın şehit ve gaziler için dua etmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Özer, Bafra Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

- Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Astsubay Çavuş Uğur Karataş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çelenk sunma programı sona erdi.

Buradaki törenin ardından şehit Uzman Çavuş Samet Tokur'un Kalfalı Mahallesi'ndeki kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Ayvacık Kaymakamı ve Salıpazarı Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Aktay, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


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