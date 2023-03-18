Samsun ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için proje sınavları yarın yapılacak

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SAMSUN (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen keşif kampüsünün Samsun kampüsleri için proje sınavı 19 Mart'ta yapılacak.



Samsun'da TEKNOFEST Kalıcı İzler kapsamında kurulan "Samsun Keşif Kampüsü" ile "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü"ne kabul için gerçekleştirilecek proje sınavına, e-sınavda başarılı olan 1176 öğrenci katılacak.



Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kurulan keşif kampüsünde bilim ve teknolojiyi harmanlayan, tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitimler verilecek.



Kampüslerde ayrıca çeşitli sanat ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini destekleyici atölye çalışmaları yapılacak. Keşif kampüsünde tamamen ücretsiz olarak verilen eğitim, 2 yıl sürecek.

Proje sınavları, 19 Mart Pazar günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.







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