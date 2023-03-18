Alaçam'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde Zafer U'ya ait ahşap evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.







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