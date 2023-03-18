Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sürüyor

SAMSUN (AA) - Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası", İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenleniyor.

Organizasyonda 37 ilden 640 sporcu grup ve bireysel kategorilerde yarışıyor. Şampiyonanın ikinci gününde grup sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Samsun Temsilcisi Recep Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki müsabakalara göre sporcuların motivasyon ve becerilerinin arttığını belirterek, "Samsun'da önceki yıllara göre puan sıralaması biraz daha yukarı çıkmış görünüyor, bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Erkeklerde ilk 32 seçildi, yarın eleme atışlarına girecekler. Bayan sporcularda da ilk 32'ye girenler final atışlarına katılacaklar." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.





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