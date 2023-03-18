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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına Kaymakam Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz tarafından çelenk sunuldu.



Çarşamba Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fevzi Kocabaş, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun dünya devletlerine çok önemli bir ders verdiği Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, vatan ve bayrak uğruna canlarını veren şehitleri saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi.



Programa Çarşamba Askerlik Şubesi Başkan Vekili Asteğmen Bilal Acemli, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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