Çarşamba'da çakmakla oynayan çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu evde yangın çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu evde hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi 611. Sokak'ta Ali A'ya ait evde çocuğun çakmakla oynadığı sırada perdenin tutuşması sonucu yangın çıktı.



Yangının kısa sürede büyümesi üzerine evde bulunanlar dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangın sonucu evin oturma odası ve mutfağında hasar oluştu.





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