Samsun Havza Müftülüğü personelinden deprem bölgesine 38 ton un yardımı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Havza Müftülüğü personelince düzenlenen kampanya kapsamında alınan 38 ton un, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderildi.

Havza Müftülüğünde görevli din görevlileri ve müftülük personelince deprem bölgesine yardım amacıyla düzenlenen kampanyada 254 bin 400 lira toplandı.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'nın, depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevlendirilen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile yaptığı istişarenin ardından depremzedeler için kullanılmak üzere 38 ton un alındı.

Unların yüklendiği tır, Müftü Alıcı tarafından yapılan duanın ardından Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Alıcı, AA muhabirine, geçen ay düzenlenen aylık toplantılarında aralarında yardım kampanyası düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Kampanyanın gönüllülük esasına dayandığını belirten Alıcı, "Kampanyamıza gönülden destek veren tüm personelime teşekkür ediyorum. Rabb'im yardımlarını ve niyetlerini kabul eylesin. Gönlümüz ve desteklerimiz her zaman afetzede kardeşlerimiz ile. Yüce Mevla'm ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.





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