Bocce petank il seçmeleri Alaçam'da yapıldı

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SAMSUN (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Samsun İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Petank İl Seçmeleri Alaçam'da gerçekleştirildi.



Antalya'da nisan ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.



Alaçam bocce sahasında yapılan ve 110 sporcunun katıldığı müsabakalarından ardından dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasında Samsun'u temsil edecek.





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