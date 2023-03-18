Samsun'da bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde büfe işletmecisi R.B'yi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra ilçesinde dün aralarında husumet bulunan R.B'yi silahla ateş ederek yaralayan Y.K. gözaltına alınmış, R.B. hastaneye kaldırılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.