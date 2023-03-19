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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

AA

Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 17 maçı kaybetmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 12’sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 41 puan topladı.

Bu sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, 2 mağlubiyetle ligin en az kaybeden takımı konumunda bulunuyor.

Rakip filelere gönderdiği 46 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor'da forvetler Gaetan Laura, Douglas Tangue ve Ahmet Sağat, takımlarının attığı gollerin 25’ine imza attı.

Ligde 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi ile 54 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip birinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'den 2011-2012 sezonu sonunda düşen Samsunspor, bu sezon 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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