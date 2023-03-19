Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'dan Samsun yönüne giden Ü.M.S. yönetimindeki 52 ACN 070 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Sakarlı Mahallesi mevkisinde R.K'nin kullandığı 55 BAN 92 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile G.S. ile D.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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