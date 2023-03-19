Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için toplantı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde depreme karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ilçenin depreme hazırlıklı bir kent haline getirilmesi için çalışmalara hız verdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığındaki toplantıda, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve inşaat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Depreme karşı alınacak tedbirlerin ve depreme uygun yapılaşmanın masaya yatırıldığı toplantıda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Kılıç, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ile bu gerçekle bir kez daha yüzleştik. Acil tedbir almamız gerektiğini gördük. Ben ve ekip arkadaşlarım bu tedbirlerle ilgili çalışmalar başlattık." ifadelerini kullandı.

Depreme dayanıklı yapı stoklarının oluşturulması, jeolojik etkilerin azaltılması ve olası bir afet öncesi alınacak tedbirlerle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Buna sektör temsilcilerini de dahil ederek, onların önerilerini ve fikirlerini de almak istedik. İlçemiz sulak bir alanda kurulu bunun için alınacak tedbirler, mevcut yapılar ile tedbirler hepsini değerlendireceğiz. Bu ön bir çalışma toplantısı oldu. Birkaç kez daha bir araya gelerek, çıkan sonuçta alacağımız kararları Meclisimizin onayına sunacağız. Bizler tedbiri alıp, takdiri Allah'a bırakacağız. Bu anlamda hazırlıklı olmalıyız."





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