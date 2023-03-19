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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

AA

Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

SAMSUN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Şampiyonada depremzede çocuklara kısa bir eğitimin ardından ok attırıldı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 37 ilden 640 sporcu grup ve bireysel kategorilerde yarıştı.

Şampiyonada kadınlarda Elif Mutlu birinci, Zülal İkbal Yılmaz ikinci, Sena Keçevi ise üçüncü oldu. Erkeklerde Adem Özden birinciliği, Emirhan Gerez ikinciliği, Efe Yaylı üçüncülüğü elde etti.

Takımlarda ise Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Aynur Merdim, Kadriye Gündoğan ve Ayşe Ayyıldız birinci, Meram Belediyespor Kulübü sporcuları Hikmet Sena Çoğal, Betül Rana Akince, Rabia Nuruduk ikinci, Akşehir Selçuklu Spor Kulübü sporcuları Aslı Efe, Ayşe Güçlü, Gizem Kula üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde, İstanbul Sungur Okçuluk Gençlik ve Spor Derneği sporcuları Mehmet Doğan, Yusuf Düzgün, Mehmet Altunbaş birinci, Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Hayati Akkaya, Bayram Koçak, Osman Bacılı ikinci, İzmir Çekmergen Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Halil İnce, Muharrem Sarıkır, Cengiz Mert Döşemeli üçüncülüğe ulaştı.

Müsabakaların sonunda deprem bölgesinden Samsun'a gelerek aileleriyle yurtlara yerleşen yaklaşık 40 öğrenci salonda kısa süre eğitim alarak ok attı. Keyifli dakikalar geçiren öğrenciler ok atmanın eğlenceli olduğunu ifade etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, madalya töreni öncesi yaptığı konuşmada, katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toksöz, müsabakaya deprem bölgesinden gelen öğrencilerin de katıldığına işaret ederek, "Depremzede çocuklarımızı birkaç saat de olsa güzel vakit geçirmeleri için salonumuza davet ettik. Onlarla ok taliminde de bulunduk. Ev sahipliği göstedikleri için tüm devlet görevlilerine ve Samsun halkına çok teşükkür ediyorum." dedi.

Toksöz, müsabakada kazanılan tüm ödül ve gelirin Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından üzeri tamamlanarak deprem bölgesine gönderileceğini ifade etti.

Kazanan sporculara ödülleri Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.

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