Samsun'da Keşif Kampüsü sınavlarına 1176 öğrenci katıldı

SAMSUN (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından "Samsun Keşif Kampüsü" ve "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü" proje sınavı yapıldı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen sınavlara, e-sınavda başarılı olan 1176 öğrenci katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Keşif Kampüslerinde bilim ve teknolojiyi harmanlayan tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitimler verilecek.

Sınavı takip eden T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, AA muhabirine, keşif kampüsü uygulama sınavına yoğun katılım gösterilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsun merkezli geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ ile birlikte milli teknoloji hamlesi bakımından önemli bir altyapı oluştuğunu ifade eden Kökçam, "Kalıcı izler marifetiyle Samsun'da 6 Deneyap Atölyesi, 3 Bilim Türkiye Eğitim Programı uygulayacak Bilim Samsun, Bilim Çarşamba, Bilim Vezirköprü... Yine şu anda sınavını yaptığımız 2 keşif kampüsü çocuk üniversitesi inşa edilmiş oldu. Birisi Canik Belediyesi tarafından, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü hayata geçmiş oldu. Birisi de Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun Keşif Kampüsü hayata geçmiş oldu." dedi.

Kökçam, birkaç hafta önce Deneyap Atölyeleri sınavlarının tamamlanarak eğitimlerinin başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Samsun'a 6 Deneyap Atölyemizde 480’in üzerinde öğrencimiz eğitimlerine aktif şekilde devam ediyorlar. Bilim Samsun iki hafta önce açıldı ve orada çocuklar eğitimlerine başladılar. Vezirköprü ve Çarşamba da inşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemi içerisinde eğitimlere başlamış olacak. Keşif Kampüslerimizin bir önceki döneminde 3 bine yakın öğrencimizi e-sınavdan geçirdik. Şu an uygulama sınavına da 1176 öğrencimiz katılıyorlar. İnşallah burada başarılı olan 500'ün üzerinde öğrencimizi bu iki çocuk üniversitemizde eğitimlerine başlatacağız. Bu kampüste sanattan müziğe, teknolojiden girişime, tarıma kadar 11 farklı alanda toplam 384 saatlik bir eğitim alacaklar ve iki yıl sürecek. Sınava 4. ve 5. sınıf öğrencilerimizi alıyoruz."

Çalışmalarda emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Kökçam, "Samsun'un TEKNOFEST ile birlikte adeta milli teknoloji hamlesinin tohumunun ekildiği, heyecanını bulduğu ve kültüre dönüştüğü bir şehir hale geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

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