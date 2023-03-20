Samsun'da "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı.

Canik Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri Samsun Piazza AVM giriş katında "Çanakkale ve Atatürk" adlı resim sergisi düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Köseoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart 1915'te dönemin en büyük donanmalarına karşı kazanıldığını anımsattı.

Ecdadın 18 Mart 1915 tarihini şanlı tarihe altın harflerle yazdığını ifade eden Köseoğlu, "Çanakkale Zaferi'ni ve bu zaferde Anafartalar kahramanı olarak oraya çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi anıyoruz." dedi.

"Çanakkale ve Atatürk" sergisi iki gün boyunca açık kalacak.

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