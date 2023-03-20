Samsunspor judo takımı, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

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SAMSUN (AA) - Samsunspor judo takımı, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Kocaeli'de 13-14 Mart'ta düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Ecem Baysuğ şampiyon olurken Davut Toktay ikinci Mertcan Kömpe üçüncü oldu. Şampiyonada Beyza Şahin beşinci, Yiğit Kalfa da yedincilik elde etti.

Samsunspor judo takımı antrenörü Barış Özen, Samsunspor olarak ilk kez katıldıkları şampiyonadan madalyalarla döndüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Samsunspor'umuzu en iyi şekilde temsil etmemin gururunu yaşıyoruz. Bize destek olan başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a ve judo branş sorumlumuz Sayın Murat Alanyurt'a çok teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Derici ve bize güvenen, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Samsun TOHM ekibine çok teşekkür ediyorum."

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