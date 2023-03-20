Havza'da jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri şehit yakınlarını ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden şehit yakınları ziyaret edildi.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olunduğunu ifade eden jandarma ekipleri, vatanı için canlarını feda eden şehitleri her zaman minnet ve saygıyla andıklarını vurguladı.

Ziyaretlerde ekipler tarafından şehit ailelerine çikolata ve çiçek hediye edildi.

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