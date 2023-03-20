Uzmanından ramazan için beslenme önerileri

SAMSUN (AA) - Diyetisyen Simge Erdal, ramazan ayı boyunca öğün düzeni, sindirilebilir gıdalar ve vücut su dengesine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli diyetisyen Simge Erdal, ramazanın sağlıklı geçirilebilmesi için önerilerde bulundu.

Erdal, oruç tutarken sağlık açısından iki önemli konunun olduğuna vurgu yaparak, "Bunlardan birincisi öğün düzenini hem kolay sindirilebilir gıdalardan kurmak hem de bu gıdaların besin değerinin yüksek olması. İkinci önemli nokta da vücut su dengesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

En zor sindirilen gıdaların yağda kızartılan gıdalar olduğuna işaret eden Erdal, şöyle devam etti:

"En sağlıklı yağ olsa bile biz ısı derecesini yükseltip kızartma ve kavurma işlemi uyguladığımız zaman gıdanın içinde kansere yol açacak bazı bileşikler ortaya çıkıyor. Bu bileşikler hem damarları tıkıyor hem de bu gıdaların sindirimini zorlaştırıyor. Sindirim kolaylığı için sahur ve iftar sofralarında et, balık, tavuk, sebzeler ve hamur işlerini kızartmadan tencere yemeği ve fırında yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Ramazan ayı boyunca en çok karaciğerimiz yorulacak. Karaciğeri korumak için kızartmalara ek olarak yoğun şeker ve yağdan uzak durulması gerekir. Beyaz un, şeker bunları içeren tatlılar da sofralarımızda çokça var. Bunları olabildiğince azaltıp tam buğday ekmeği ve bulgur pilavını ekleyerek hem daha doyurucu hem de karaciğerimize yardımcı gıdalarla beslenmiş oluruz."

Karaciğeri korumak için hayvansal yağların da fazla tüketilmemesi uyarısında bulunan Simge Erdal, şunları kaydetti:



"Hayvansal yağlardan kastımız sadece tereyağı değil. Etlerin görünür yağları, kuyruk yağı, iç yağı, tavukların derileri, süt ve yoğurtların kaymakları, bunların görünür kısımlarını azaltmak ve porsiyonlarını çok büyütmememiz gerekiyor. Günde 3-4 köfte büyüklüğünde tavuk ve balık ürününü geçmezsek, süt ve yoğurdun kaymaklarını alarak iki bardağı geçmeyecek şekilde tüketirsek hem karaciğere yardımcı oluruz hem de fazla sayıda sağlıklı bileşiği vücudumuza almış oluruz. Karaciğerimiz için üç porsiyon kadar meyveyi geçmememiz lazım. İki porsiyonu mutlaka yaş meyve olmalı bir porsiyonu da kuru meyve."

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