Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler, oratoryo seslendirildi, tiyatro ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Programın sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Salıpazarı

Salıpazarı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 'Çanakkale Ruhumda var' isimli belgesel izlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından oratoryo, koro ve solo gösterilerinin ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan 'Çanakkale Geçilmez' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Programın sonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kadir Şahin tarafından tüm şehitler için dualar edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan okullar arası şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan, CHP İlçe Başkanı Dursun Derendeli, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Alaçam

Alaçam'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şehit Muhammet Ali Aksu Okulunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler tarafından Çanakkale konulu oratoryo seslendirildi.

Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Nurettin Çelebi, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kavak

Kavak ilçesindeki camilerde ramazan ayı öncesi temizlik ve tadilat çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

İlçe Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki cami ve mescitlerde bakım, temizlik ve tadilatın geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Yürütülen çalışmaların camilerde cemaatin bulunmadığı saatlerde yapıldığını belirten Belen, "Mübarek ramazan ayı öncesi eksikliklerimizi gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın daha temiz ve huzurlu ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve mescitlerimizi ramazana hazırlıyoruz. Mescit ve camilerimizde halılar temizlenerek, boyama, aydınlatma ve ses düzenindeki eksiklikler gideriliyor. Kırsaldaki mahallelerimizde de muhtarlıklarımızın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Belen, ilçe genelinde 162 cami ve mescit bulunduğunu hazırlık çalışmalarının ramazan öncesi tamamlanacağını ramazan ayı süresince Yeni Cami'de hatimle teravih namazı kılınacağını kaydetti.





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