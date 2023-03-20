Kavak'ta arıcılara arı hastalıkları ile mücadele eğitimi verilecek

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Ebru Akman, Kavak ilçesinin arıcılığın geliştirilmesine elverişli olduğunu belirterek bu konuda çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Arıcılığın yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde arı ve kovanının sağlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Akman, bu konuda arı yetiştiricilerine gereken eğitimin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Akman, "İlçemizde arı yetiştiricilerinin daha da bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Korkmaz’ın eğitimci olarak katılacağı seminer düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda 22 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda seminer düzenleyeceğiz. Seminere ilçemizdeki tüm arı yetiştiricilerinin katılmasını istiyoruz."dedi.

Seminer sonunda eğitime katılanlara sertifika verileceğini belirten Akman, seminerde arı hastalıkları ile mücadeleyle ilgili bilgiler aktarılacağını kaydetti.

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