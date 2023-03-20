Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem alınıyor

AA

Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem alınıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın kenarında yaşanan heyelanın yola zarar vermemesi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç mevkisindeki heyelan nedeniyle bölgede etüt ve zemin incelemeleri yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonrasında 80 metrelik bir bölümün risk oluşturduğu tespit edilerek proje hazırlandı. Proje kapsamında bölgeye 25 metre uzunluğunda 60 adet fore kazığın çakılmasına başlandı. Aralıksız olarak devam edilen çalışmaların 20 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Zemin kontrollerinin devam edeceği bölgede gerek görülmesi halinde 27 adet daha fore kazık çakılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fore kazık çalışmasının, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı etkileyecek olası bir olumsuz durumun önüne geçmek için yapıldığını vurguladı.

Demir, "Yapılan her işi bir daha geri dönmemek üzere sağlam, güvenilir ve tekniğine uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Allah korusun büyük bir felaket olmadan tedbirlerimizi alıyoruz. Çünkü küçük ihmaller büyük felaketler doğurur. Biz de hiçbir ihmale mahal vermeden zayıf gördüğümüz tüm zeminleri tahkim ederek gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır da hiçbir ihmale mahal vermediklerini ve zayıf gördükleri tüm zeminleri tahkim ederek gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Kavak'ta arıcılara arı hastalıkları ile mücadele eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Kavak'ta arıcılara arı hastalıkları ile mücadele ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi ...
Uzmanından ramazan için beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından ramazan için beslenme önerileri
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi ...
Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Salıpazarı'nda yağışlar heyelana neden oldu
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda yağışlar heyelana neden oldu
Havza'da jandarmadan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Havza'da jandarmadan şehit ailelerine ziyaret
Samsunspor judo takımı, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Samsunspor judo takımı, Türkiye şampiyonasından ...
Samsun'da "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Samsun'da "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı
Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun katılımı ile sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun ...
Samsun'da Keşif Kampüsü sınavlarına 1176 öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Samsun'da Keşif Kampüsü sınavlarına 1176 öğrenci ...
Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası ...
Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı
Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü ...
Samsun'da cami lojmanında yangın
YEREL HABERLER Samsun'da cami lojmanında yangın
Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için ...
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı
YEREL HABERLER Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı
Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydan okuyor - Yeniden
YEREL HABERLER Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana ...
TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacağız
YEREL HABERLER TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka ...
Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydana okuyor
YEREL HABERLER Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.