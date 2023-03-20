Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem alınıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın kenarında yaşanan heyelanın yola zarar vermemesi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç mevkisindeki heyelan nedeniyle bölgede etüt ve zemin incelemeleri yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonrasında 80 metrelik bir bölümün risk oluşturduğu tespit edilerek proje hazırlandı. Proje kapsamında bölgeye 25 metre uzunluğunda 60 adet fore kazığın çakılmasına başlandı. Aralıksız olarak devam edilen çalışmaların 20 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Zemin kontrollerinin devam edeceği bölgede gerek görülmesi halinde 27 adet daha fore kazık çakılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fore kazık çalışmasının, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı etkileyecek olası bir olumsuz durumun önüne geçmek için yapıldığını vurguladı.

Demir, "Yapılan her işi bir daha geri dönmemek üzere sağlam, güvenilir ve tekniğine uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Allah korusun büyük bir felaket olmadan tedbirlerimizi alıyoruz. Çünkü küçük ihmaller büyük felaketler doğurur. Biz de hiçbir ihmale mahal vermeden zayıf gördüğümüz tüm zeminleri tahkim ederek gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır da hiçbir ihmale mahal vermediklerini ve zayıf gördükleri tüm zeminleri tahkim ederek gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.





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