Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları kavşağında Murat S. idaresindeki 55 RZ 080 plakalı minibüsle Nafız Ö. idaresindeki 55 C 6116 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü Murat S, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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