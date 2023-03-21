Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun ve Tokat'taki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun ve Tokat'taki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere verildi.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.