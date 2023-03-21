Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrencilerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak için çalışma yapıldı.

Yakakent Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulun'un içine geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Düzenlenen programda ise öğrencilere doğayı korumanın önemi, çöplerin doğaya verdiği zarar, çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecinde geri kazandırılması hakkında bilgi verildi.

- Bafra'da Çanakkale Deniz Zaferi’nin ruhu yaşatıldı

Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde program düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi.

Bafra Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde çekimleri yapılan güne ilişkin video izletildi. Okulun müzik öğretmeni Mert Karagüzel'in yönetiminde öğrenciler Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Tiyatro oyunu ile program sona erdi.

Programa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı.

- Kavak'ta seçmen listeleri askıya çıkartıldı

Kavak ilçesinde mahalle muhtarları tarafından seçmen listeleri askıya çıkartıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, İlçe Seçim Müdürlüğünden teslim alınan seçmen listeleri Kavak ilçesi muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.

Kavak ilçesinde seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla vatandaşlar, seçimde sıkıntı yaşamamak ve herhangi bir güçlük çekmemek için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Listede isimlerini bulamayanlar, mevzuat gereği il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Seçmen listeleri ise 2 Nisan'da askıdan indirilecek.

Kavak'ta seçmen listelerinin ilçe merkezi ve kırsaldaki toplam 91 mahalle muhtarlığında askıya çıkartıldığı öğrenildi.

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