Samsun'da otel odasında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde otel odasında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan otel odasından irtibatlı olduğu kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı ve otel odasında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi bulunan E.B. hakkında çalışma yürüttü.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, E.B'nin kaldığı odada yaptıkları aramada, 460 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 850 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Öte yandan, otel odasındaki bir kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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