Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ile araçtaki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Otogar mevkisinde Çilem Nur G. idaresindeki 52 AS 102 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz B'ye çarparak refüje çıktı.

Yılmaz B. ile otomobilde bulunan Gürkan A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yılmaz B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.