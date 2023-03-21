Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlıların hayatın en kıymetli değerlerinden olduğunu vurguladı.

Tecrübeleriyle geçmişi bugüne taşıyan yaşlıların yol gösterici olduğunu belirten Dağlı, "Yaşlılar fikirleriyle bizleri aydınlatmakta aynı zamanda milli, ahlaki ve kültürel değerlerimizi de gelecek kuşaklara aktarmaya katkı sağlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Dağlı, yaşlılara gerekli kıymetin verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"En verimli çağlarını ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen önemli görevler olup, devlet ve millet olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, varlıklarıyla bizleri onurlandıran ve güçlendiren tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutluyor, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."





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