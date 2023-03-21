Bafra'da vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kutlamaları kapsamında fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Bafra İşletme Müdürlüğü olarak Bafra Hükümet Konağı önünde Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

Bafra ilçesinde vatandaşlara, 30 bin fıstık çamı, defne, ceviz, ağaçhatmi, yalancı akasya, hanımeli, Meksika petunyası, zakkum, oya ağacı, kurtbağrı, filbahri ve orman sarmaşığı fidanları dağıtıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, doğanın canlanmasıyla birlikte fidanları toprakla buluşturmak gerektiğini dile getirdi.



Ertürkmen, "Soğuklar bitti, doğa canlandı. Bugün bereketin günü. İnşallah sıkıntılarımızı tasalarımızı geride bırakarak daha güzel günlere kavuşuruz. Gerek Anadolu coğrafyası gerek Orta Asya'da bulunan Türk Cumhuriyetlerinde bugün özel bir gün. Herkesin yeni gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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