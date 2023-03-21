Havza'da tiyatro ile çocuklara orman sevgisi aşılanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği tarafından hazırlanan "Tiyatro ile Çocuklarımıza Orman Sevgisini Aşılıyoruz Projesi" kapsamında hazırlıklar sürüyor,

Havza YEG Derneğince hazırlanan proje kapsamında Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Gençlik Merkezi, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Emniyet Müdürlüğü ortaklığında Orman Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara tiyatro ile orman ve doğa sevgisini anlatmak amacı ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik "Ormanlar Yok Olmasın" isimli tek perdelik oyun sahnelenecek.

Mart ayının 29 ve 30'unda iki gün süre ile devam edecek proje faaliyetleri öncesi Havza Belediyesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un başkanlığında düzenlenen toplantıda öğrencilerin Havza Belediye Kültür Merkezine ulaşımı ve yol güvenliği, okulların sıralaması, ilgili kurumlar arasında görev dağılımları gibi konular görüşülerek karara bağlandı.

Kurt, projenin Orman Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara tiyatro ile orman ve doğa sevgisini anlatmak amacı hazırladığını belirterek, "Projemiz kapsamında amacımız 2 bin 100 öğrencimizi tiyatro ile buluşturmak ve onlara eğlenceli vakit geçirterek doğa, orman ve tiyatro sevgisini aşılamak." dedi.

Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala ise "Projemiz kapsamında öğrencilerimize fidan dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunacağız. Yaklaşık 98 bin lira bütçeli proje kapsamında 6 kurumumuz ortak hareket etmekte. Projemize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.