Havza Müftülüğünce ramazan ayı hazırlıkları görüşüldü

SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğünce yaklaşan ramazan ayı nedeniyle hazırlıklar masaya yatırıldı.

Kevser Camisi'nde gerçekleşen toplantıda İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vaizler, müftülük büro personeli ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda yaklaşan ramazan ayı ve nisan ayında yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıya başkanlık eden Müftü Alıcı, müftülük personelinin geçen ay gönüllülük esası ile depremzedeler için düzenlenen kampanyada 254 bin 400 lira para ile 38 ton un toplayarak deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.

Alıcı, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı ramazan ayı temasının "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendiğini belirterek, "İyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı hayat düsturu bilen aziz milletimiz, yaşadığımız tarihin gördüğü en büyük felaket karşısında büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Özellikle ramazan ayında zekat, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olmalıyız. İyiliğe, hayra-hasenata yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu ramazan ayında bu tür faaliyetler daha bir önem ve anlam kazanmaktadır." dedi.

Müftü Alıcı, görevlilerin istek ve temennilerini dinleyerek Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı duyurular hakkında din görevlilerine bilgiler aktardı.

Toplantının sonunda ise emekliye ayrılan 5 din görevlisine hizmetlerinin anısına Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından plaket verildi.

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