Kavak'ta lavanta yetiştiriciliği eğitimi verilecek

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde çiftçilere lavanta bitkisi yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecek.

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Ebru Akman, Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Gelişimi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Akman, lavanta bitkisinin dikimi, bakım ve yetiştiriciliği konusunda 22 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te eğitim programı düzenleneceğini belirtti.

Eğitimin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Özellikle ilaç sanayisinde koku vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer alan lavanta, sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılıyor. Lavanta bitkisi yetiştiriciliği çiftçilerimiz için önemli bir gelir kapısı. Kavak ilçemiz yaptığımız araştırma ve tespitlere göre lavanta bitkisinin yetişmesine uygun bulunmaktadır. Bu gerekçe ile lavanta bitkisinin ilçemizde yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyoruz."

Akman, eğitime katılacak çiftçilere ayrıca sertifika verileceğini kaydetti.

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