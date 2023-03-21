SAMDOB "Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinliği düzenledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) opera ve müzik sanatçıları Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirdi.

Samsun'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar ile bir özel eğitim okulunun salonunda bir araya gelen SAMDOB sanatçıları çocukları müzikle buluşturdu.

Sahnede kullandıkları enstrümanlarını çocuklara tanıtan sanatçılar bazı enstrümanları çocuklarla birlikte çaldı.

Aileleriyle etkinliğe katılan down sendromlu çocuklardan bazıları ise sahneye çıkarak sanatçılara eşlik etti.

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