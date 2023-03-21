Bafra'da Nevruz Bayramı kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikle Nevruz Bayramı kutlandı.

Okul bahçesindeki etkinlikte öğrenciler nevruz temalı şiirler okudu, Türk devletlerinin bayraklarını taşıdı.

Müzik öğretmeni Tuğçe Çelenk Persenti, yaptığı konuşmada, "Baharın gelişinin, müjdecisi olan cemreler, önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Böylelikle soğuk havalar kırılır. Yeryüzü ısınmaya başlar. Bizler de bugün baharın gelişini, havaların ısınmasını temsilen nevruz ateşi yaktık, Nevruz toyumuza katılan herkesi, nevruz ateşinden atlamaya, Ergenekon'u yad etmeye davet ediyorum." dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, demir döverek nevruzu kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve davetliler, okul bahçesinde yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.



Etkinliğe, Kaymakam Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri ve veliler katıldı.

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