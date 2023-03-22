Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Zaman'a ziyaret

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SAMSUN (AA) - Alaçam Orman İşletme Müdürü Ali Hakan Çelik, Kaymakam Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Kaymakam Zaman'ı beraberindekilerle ziyaret eden Çelik, Orman işletme Müdürlüğü olarak hafta boyunca yapacakları etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Zaman da Çelik ve ekibine ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.





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