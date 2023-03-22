Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çilhane Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sobadan çıktığı belirlenen yangını itfaiye ekipleri, balkondan girerek söndürdü.

Oturma odasının kullanılmaz hale geldiği yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.





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