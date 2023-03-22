Okul Sporları Bocce Küçükler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Küçükler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Alaçam bocce sahasında yapılan ve iki gün süren müsabakalara 22 okuldan 110 sporcu katıldı.



Küçük erkeklerde Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu birinci, Bafra Dededağı Şehit İsa Kurt Ortaokulu ikinci, Yakakent 100. Yıl Ortaokulu üçüncü, İlkadım Özel Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu da dördüncü oldu.

Küçük kızlarda ise Bafra Üçpınar Ortaokulu birinci, Yakakent İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Alaçam Atatürk Ortaokulu üçüncü, Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.

Düzenlenen törenle dereceye girenler sporculara kupa ve madalyalarını verildi. Dereceye giren okullar, grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.





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