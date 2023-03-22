MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen toplantıya Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Samsun İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı Abdulkadir Uzunoğlu, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanı Yasin Köz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile partililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Özdemir, Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Ülkemizin önünü kesmek isteyenlerin tek hedefi 2023 seçimlerinde iktidarı ele geçirmek. İnşallah buna hep birlikte izin vermeyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde ülkemize hizmet etmek için yolumuza devam edeceğiz. Rabb'im birlik beraberliğimiz daim etsin." dedi.

Gültekin de 2023 seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Cumhur İttifakı ile ilgili Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin hassasiyetiyle çalışmalara destek vermek için teşkilat olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların talep, istek ve önerileri dinlendi.







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