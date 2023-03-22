AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazana ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduğunu belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Karaaslan, "Devletimiz afetin ilk anından itibaren ortaya koyduğu gayret ve kararlı irade sayesinde en kısa zamanda yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. Yaşadığımız depremin ve bölgede etkili olan sel afetinin boyutları çok büyüktür ancak devletimizin gücü, milletimizin merhamet dolu yüreği, kardeşlik duygusu ve zorlukları aşacak inancı çok daha büyüktür." ifadesini kullandı.

Ramazanda paylaşmanın önemine vurgu yapan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Paylaşmak, iyilikleri çoğaltırken acıları da hafifletir. Bu ramazanda sahur ve iftar sofralarımızda iyiliği, huzuru ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olalım. Ramazanın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım, birlik ve beraberliğin güzelliğini hep beraber yaşayalım. Yeniden ayağa kalkmamız, hızla toparlanmamız ve millet olarak yaralarımızı en kısa sürede sarmamız için el ele, kol kola, gönül gönüle olalım. Dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı bu zaman diliminde özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımızla bir ve beraber olarak milletçe bağlarımızı daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Yeniden sağlıkla ve huzur içinde, bereketiyle idrak edeceğimiz nice ramazanlara ve nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum."

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