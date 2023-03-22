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Samsunspor, Altınordu maçını kazanarak Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemiyor

AA

Samsunspor, Altınordu maçını kazanarak Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemiyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, önlerindeki 3 maçlık serinin ilki olan Altınordu karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaları halinde hedefleri olan Süper Lig'e biraz daha yaklaşacaklarını söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Mart Cuma günü sahalarında Altınordu ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Ligde 17 maçtır yenilmediklerine işaret eden Eroğlu, "Zirveye kadar geldik ama önemli olan burada kalmak, sezon sonunda da şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

Mart ayı içinde zor ve yoğun fikstürleri bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Bu maçlardan 4'ü geride kaldı, 3 karşılaşmamız var. Sonuncusu 1 Nisan'da olmak üzere cuma, salı ve cumartesi günleri 3 maçı 8 gün içinde oynayacağız. En önemli maçımız ise cuma günü oynayacağımız Altınordu karşılaşması. Üç puan alırsak, biraz daha hedefe yaklaşmamızı sağlayacak. Bundan dolayı bu maç da bizim için değerli ve önemlidir." diye konuştu.

Eroğlu, hiçbir maçın kolay olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sahada direnen, kendine göre bize karşı pozisyon alan bir takım olacak. Tabii nasıl biz onları analiz ediyorsak, her takım da bizi analiz ediyor. Onlar da bize karşı önlemler alıyor, bunun için her maçın hikayesi farklı olabiliyor. Önemli olan sahadan 3 puanla ayrılmak. Taraftarımızın da desteğiyle buna ulaşacağımızı düşünüyorum. Amacımız 17 maçlık seriyi devam ettirmek ama onlar da geçen hafta kazandı. Onların da moral motivasyonları yükseldi. Her takım artık son haftalarda puan için savaş veriyor, bunun bilincindeyiz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak, bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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