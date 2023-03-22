Kavak'ta Arıcılara arı bakımı ve hastalıkları semineri

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde arıcılara yönelik arı hastalıkları eğitim semineri düzenlendi.

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Ebru Akman yaptı.

Seminere konuşmacı ve eğitmen olarak katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, arıcılığın aile ve bulunduğu yerin ekonomisine sağladığı katkının önemine dikkati çekti.

Korkmaz, arı bakımı, ölüm nedenleri, koloni verim düşüklüğü, varrova zararlısı ve bununla mücadele ile kovanların bakımı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılara sertifikalarının dağıtımının ardından sona eren seminere İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan ile arı yetiştiricileri katıldı.





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