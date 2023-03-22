Havza'da Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet Bahçesi Projesi çalışmaları başladı

SAMSUN (AA) - Havza'da bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı'nda yapılacak olan mesire alanı ve millet bahçesi projesi için çalışmalara başlandı.



Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin talebi ile mesire alanı olarak tahsis ve ilan edilen Kılavuz Ormanı'nda uygulanacak Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet Bahçesi Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Özdemir, uygulanacak projeyle Kılavuz Ormanı'nın hem koruma altına alınmış olacağını hem de halkın nefes alacağı bir ortam oluşturulacağını belirtti.



SASKİ Havza Şube Müdürü Mustafa Arslan ve Havza Belediyesinin ilgili birim amirleri ile birlikte incelmeler yapan Özdemir, ilgililerden projede yer alan sosyal tesis, yöresel pazar yeri, spor tesisleri, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, bitkisel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Projenin 170 dekar alanda uygulanacağını belirten Özdemir, "Bu alanda hem Havzalı hemşehrilerimize hem de bölge insanımıza hitap edecek, farklılıkları ile ilçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Bir süredir devam eden hazırlık çalışmalarımızın ardından inşallah kısa süre sonra projemizi uygulayacağız." dedi.



Özdemir, proje kapsamında belirlenen alanda sosyal tesis, yöresel pazar yeri, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve peyzaj alanları oluşturacağına işaret ederek, "Ayrıca yapılacak çalışma ile ormanlık alandaki ağaçların bakımı yapılacak ve yaklaşık 2 bin farklı türde ağaç ve bitki dikerek ormandaki bitki çeşitliliğini artıracağız. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı hem koruma altına alınmış olacak, hem halkımızın nefes alacağı bir ortam olacak hem de ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak." diye konuştu.

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