Havza'da Sağlık Haftası Halk Koşusu gerçekleştirildi

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SAMSUN (AA) - Havza'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Haftası Halk Koşusu düzenlendi.

Farklı kategorilerde düzenlenen koşu, Havza İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlemiş olduğumuz koşuda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek." dedi.







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