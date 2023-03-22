Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan başarılı sporculara ödül

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun'da düzenlenen okullar arası güreş müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen okullar arası güreş turnuvasında dereceye giren Termeli öğrenciler ve antrenörleri, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından altınla ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcular Furkan Alpaslan, Yusuf Dursun Acar, Bulut Molo ve antrenörleri Necdet Akman'ı makamında ağırlayan Başkan Kılıç, Samsun'da gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcu ve hocalarını tebrik etti.



Kılıç, "Daha büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum. Biz bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de bu alanda daha büyük hedefler koyarak hep birlikte başarılar elde etmeye devam edecekler. Biz de Terme Belediyesi olarak gençlerimize ve sporcularımıza her zaman elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz." dedi

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