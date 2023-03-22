OMÜ, TÜBİTAK BİDEB'ten en çok destek alan 5. üniversite oldu

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (TÜBİTAK BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2" dönemi kapsamında yapılan başvurulardan en çok destek alan beşinci üniversite olduğu bildirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gazetecilere, OMÜ'nün TÜBİTAK BİDEB'den en çok destek alan beşinci üniversite olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fakülte ve meslek yüksekokullarıyla ürettikleri farklı disiplinlerdeki 114 proje sayesinde "araştırma üniversitesi" odaklı ivmesini artıran üniversitelerinin bu başarı tablosunda emeği geçen akademisyen ve öğrencilerin her birine minnettar olduklarına işaret eden Ünal, "Öğrencilerin geleceğini tayin etmede önemli rolü olan nitelikli araştırma projelerinin daha da artması arzuluyoruz. Üniversitemizin bilimsel yönünün artması hem ülke hem de dünya üniversiteleri arasında başarı ivmesini de yükseltmektedir." dedi.

Ünal, "TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"nın sağladığı hibeyle üniversitelerde örgün eğitimdeki girişimci lisans ve ön lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırmaya teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.







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