Samsun Devlet Opera ve Balesi senfonik konser verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim, Op.8" ve Antonin Dvorak'ın "Serenade, Op.22" eserlerinden oluşan senfonik konser verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek konserde orkestrayı İzmir Devlet Opera ve Balesi şeflerinden Tulio Gagliardo Varas yönetecek.

Kariyeri boyunca Hollanda, İsviçre, Almanya, İspanya, Singapur, Çin ve Türkiye'de konserler veren, Martha Argerich, Mischa Maisky, Pinchas Zukerman, Renaud Capuçon gibi ünlü sanatçılarla ve Valery Gergiev, Zubin Mehta ve Ivan Fisher gibi dünya çapında şeflerle çalışan İzmir Devlet Opera ve Balesi başkemancısı Tolga Kulak, konserin solist keman sanatçısı olacak ve "Dört Mevsim, Op.8"i icra edecek.

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 1723'te bestelediği ve bestecinin yaşadığı dönemde de oldukça ilgi gören eseri "Dört Mevsim, Op.8" konçertosu, bestecinin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri olmasının yanı sıra sanat ve müzik tarihinin de en değerli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. "Dört Mevsim, Op.8" senfonik konserin ilk bölümünde yer alacak.

Konserin 2. bölümünde ise Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Serenade, Op.22" adlı eseri seslendirilecek. Serenat tarzının klasik yapısı, hafifliği ve zarifliği bestecinin çok ilgisini çekmiş, "Serenade, Op.22" adlı ilk serenadını 1875 yılında 11 günde bestelemiş ve eser ilk kez 10 Aralık 1876'da Prag'da seslendirilmiştir.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan Didem Tepe'nin başkemancı olarak yer alacağı "Senfonik Konser", Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 25 Mart'ta saat 20.00'de gerçekleştirilecek.





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