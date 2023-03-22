Bafra'da ramazan ayı öncesi fırın ve kasaplar denetlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

İlçede hizmet veren fırın ve kasaplara yönelik zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında kasaplarda et saklama dolapları incelenerek, etlerin üzerindeki mühür ve etiketler kontrol edildi.

Fırınlarda ise ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin sağlık ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hemşehrilerimizin standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli hizmete ulaşabilmesi için düzenli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olması bizleri mutlu etti. Kurallara uyarak ilçemize hizmet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.







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