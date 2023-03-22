Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan ramazan ayı mesajı

SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, üç aylarımızın başlamasıyla, tüm aylardan daha hayırlı olan ramazan ayının, maneviyatın en çok yaşandığı müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirtti.



Aynı zamanda bolluğun ve bereketin yağmur misali yağdığı, herkesin birbirini sevgiyle kucakladığı bu önemli ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bin aydan daha hayırlı "Kadir Gecesi"nin de yer aldığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Rabb'im bu mübarek ayın hürmetine ülkemizde ağır hasarlar meydana getiren ve birçok vatandaşımızın mağduriyetine yol açan deprem ve sel gibi felaketlerin izlerini silebilmemizi, vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede sarabilmemizi, bu zor zamanlarımızı el ele vererek, milletçe aşabilmemizi nasip etsin. Ramazanın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu barış, huzur ve refah dolu günlere ulaştırmasını, maneviyatın dolu dolu yaşanacağı bu kutlu ayda sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik iklimin tüm bölgelerimizde hakim olmasını niyaz ediyorum."



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