Çarşamba Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Hizmet-iş Sendikası ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesi belediyedeki en düşük işçi maaşının 13 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

Doğan, Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile imzaladıkları yeni toplu iş sözleşmesi ile Çarşamba Belediyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşının 13 bin, en yüksek maaşın da 15 bin liraya yükseldiğini belirtti.

İki yıl için imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Çarşamba Belediyesi işçilerinin 1 yılı kapsayan ücretlerine yüzde 45, ikinci yıl ücretlerine ise yüzde 54 zam yapıldığını anlatan Doğan, "Her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Çarşamba'mızın ve çalışanlarımızın yaşamlarına dokunmak tek gayemiz. Çalışanlarımıza, Çarşamba'mıza hayırlı olsun." dedi.





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